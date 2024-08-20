20 августа 2024

Путин заявил, что ничем не отличается от обычного пехотинца

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин подчеркнул солидарность с бойцами ВС РФ
Путин подчеркнул солидарность с бойцами ВС РФ Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что считает себя таким же пехотинцем, как и все другие, кто отстаивает интересы Родины, в том числе в зоне спецоперации. Так глава государства отреагировал на слова чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Представляя бойцов в Российском университете спецназа, Кадыров заявил, что военные полностью экипированы. Лидер Чечни отметил при этом, что том нет его личной заслуги и назвал себя «только пехотинцем». «Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», — сказал Путин в ответ.

В ходе своего визита в Чечню, который состоялся во вторник 21 августа, Путин посетил Российский университет спецназа, где встретился с добровольцами, готовящимися к отправке в зону СВО. Российский лидер поблагодарил бойцов за храбрость и мужество.

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Президент России Владимир Путин заявил, что считает себя таким же пехотинцем, как и все другие, кто отстаивает интересы Родины, в том числе в зоне спецоперации. Так глава государства отреагировал на слова чеченского лидера Рамзана Кадырова. Представляя бойцов в Российском университете спецназа, Кадыров заявил, что военные полностью экипированы. Лидер Чечни отметил при этом, что том нет его личной заслуги и назвал себя «только пехотинцем». «Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», — сказал Путин в ответ. В ходе своего визита в Чечню, который состоялся во вторник 21 августа, Путин посетил Российский университет спецназа, где встретился с добровольцами, готовящимися к отправке в зону СВО. Российский лидер поблагодарил бойцов за храбрость и мужество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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