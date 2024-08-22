В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия по решению оперативного штаба. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Сегодня в Курске началась установка железобетонных укрытий», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Он добавил, что оперативный штаб принял решение об установке модульных укрытий в ключевых точках Курска.
По словам губернатора, планируется оснастить такими укрытиями 60 остановочных павильонов. Аналогичные меры предпринимаются в Железногорске и Курчатове, заключил Смирнов.
6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджа и предприняв штурм государственной границы. Украинским военным удалось проникнуть на территорию России и взять под контроль несколько населенных пунктов. В регионе под обстрелы ВСУ попадает гражданское население.
Алексей Смирнов обсудил с представителями федерального омбудсмена Татьяны Москальковой вопросы обеспечения безопасности жителей региона, передает РАПСИ. В Курской области возникли три горячие точки: город Суджа, поселок городского типа Коренево и окрестности населенного пункта Глушакова. Российские войска активно препятствуют продвижению ВСУ в этих районах, сообщает 360.ru.
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