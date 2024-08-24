Во Франции задержали подозреваемого в поджоге машин у синагоги

Преступник, который совершил поджог автомобилей у синагоги в коммуне Ла-Гранд-Мотт на юге Франции, был нейтрализован в ходе задержания. О происшествии сообщил телеканал BFMTV.
«Он задержан. Его жизнь не находится в опасности», — передает BFMTV, уточняя, что злоумышленник был обнаружен в Ниме, и для его задержания прибыли подразделения полицейского спецназа, которым пришлось открыть огонь, вследствие чего подозреваемый был ранен.
Ранее сообщалось, что после поджога двух авто перед синагогой во Франции и взрыва газового баллона пострадал полицейский. В синагоге в тот момент было пять человек, включая раввина. После инцидента министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен приказал усилить меры безопасности возле синагог и еврейских общинных центров по всей стране.
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