24 августа 2024

Во Франции задержали подозреваемого в поджоге машин у синагоги

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступника задержали во Франции
Преступника задержали во Франции Фото:

Преступник, который совершил поджог автомобилей у синагоги в коммуне Ла-Гранд-Мотт на юге Франции, был нейтрализован в ходе задержания. О происшествии сообщил телеканал BFMTV.

«Он задержан. Его жизнь не находится в опасности», — передает BFMTV, уточняя, что злоумышленник был обнаружен в Ниме, и для его задержания прибыли подразделения полицейского спецназа, которым пришлось открыть огонь, вследствие чего подозреваемый был ранен.

Ранее сообщалось, что после поджога двух авто перед синагогой во Франции и взрыва газового баллона пострадал полицейский. В синагоге в тот момент было пять человек, включая раввина. После инцидента министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен приказал усилить меры безопасности возле синагог и еврейских общинных центров по всей стране.

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Преступник, который совершил поджог автомобилей у синагоги в коммуне Ла-Гранд-Мотт на юге Франции, был нейтрализован в ходе задержания. О происшествии сообщил телеканал BFMTV. «Он задержан. Его жизнь не находится в опасности», — передает BFMTV, уточняя, что злоумышленник был обнаружен в Ниме, и для его задержания прибыли подразделения полицейского спецназа, которым пришлось открыть огонь, вследствие чего подозреваемый был ранен. Ранее сообщалось, что после поджога двух авто перед синагогой во Франции и взрыва газового баллона пострадал полицейский. В синагоге в тот момент было пять человек, включая раввина. После инцидента министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен приказал усилить меры безопасности возле синагог и еврейских общинных центров по всей стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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