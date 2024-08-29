Гладков: потерявшие жилье белгородцы смогут бесплатно отдохнуть в санаториях

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Жители Белгорода смогут бесплатно отдохнуть в санаториях, рассказал Вячеслав Гладков
Жители Белгорода смогут бесплатно отдохнуть в санаториях, рассказал Вячеслав Гладков Фото:
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Жители Белгородской области, которые получили ранение или потеряли жилье, смогут бесплатно отдохнуть в санаториях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 

«Президент РФ Владимир Путин принял решение об оказании помощи нашим жителям, которые получили легкие ранения или потеряли жилье. Им предоставляется возможность отдохнуть в пансионатах санаториях нашей страны», — сказал Гладков в видео, опубликованном в telegram-канале. 

По словам губернатора такой возможностью воспользовались четыре тысячи белгородцев. Он предполагает, что до конца года их будет более шести тысяч.

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Белгородскую область. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции. С 15 августа обстановка признана ЧС федерального характера, передает «Национальная служба новостей». 

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Жители Белгородской области, которые получили ранение или потеряли жилье, смогут бесплатно отдохнуть в санаториях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.  «Президент РФ Владимир Путин принял решение об оказании помощи нашим жителям, которые получили легкие ранения или потеряли жилье. Им предоставляется возможность отдохнуть в пансионатах санаториях нашей страны», — сказал Гладков в видео, опубликованном в telegram-канале.  По словам губернатора такой возможностью воспользовались четыре тысячи белгородцев. Он предполагает, что до конца года их будет более шести тысяч. Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают Белгородскую область. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции. С 15 августа обстановка признана ЧС федерального характера, передает «Национальная служба новостей». 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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