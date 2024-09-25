Военный эксперт: поможет ли мирный план Трампа закончить СВО

Мирный план кандидата на пост президента США Дональда Трампа может стать отправной точкой для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил военный эксперт Михаил Поликарпов в интервью журналисту российского издания.
«Вполне возможно, что он [мирный план Трампа] станет той точкой невозврата. После которой возможны переговоры, которые поставят точку в конфликте», — цитирует слова Поликарпова «Подмосковье сегодня».
Победа Трампа на выборах в США может стать решающим фактором в завершении украинского конфликта, отметил Поликарпов. Он подчеркнул, что ситуация может измениться, если мирный план Трампа, в котором ключевую роль играют переговоры и взаимные уступки, устроит Россию.
По мнению эксперта, конфликт на Украине может быть затронут не только результатами выборов в США, но и ситуацией внутри страны. Поликарпов не исключает возможность госпереворота на Украине, хотя лидера для него пока нет.
Ранее Трамп заявлял, что хочет остановить конфликт на Украине и готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Трамп считает, что нынешняя администрация не делает попыток прекратить эскалацию конфликта и что США находятся на грани Третьей мировой войны.
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