Военный эксперт: поможет ли мирный план Трампа закончить СВО

Поликарпов: победа Трампа станет точкой невозврата в украинском конфликте
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп, stock
Мирный план Дональда Трампа станет той точкой невозврата в решении переговоров конфликта на  Украине Фото:

Мирный план кандидата на пост президента США Дональда Трампа может стать отправной точкой для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил военный эксперт Михаил Поликарпов в интервью журналисту российского издания.

«Вполне возможно, что он [мирный план Трампа] станет той точкой невозврата. После которой возможны переговоры, которые поставят точку в конфликте», — цитирует слова Поликарпова «Подмосковье сегодня».

Победа Трампа на выборах в США может стать решающим фактором в завершении украинского конфликта, отметил Поликарпов. Он подчеркнул, что ситуация может измениться, если мирный план Трампа, в котором ключевую роль играют переговоры и взаимные уступки, устроит Россию.

По мнению эксперта, конфликт на Украине может быть затронут не только результатами выборов в США, но и ситуацией внутри страны. Поликарпов не исключает возможность госпереворота на Украине, хотя лидера для него пока нет.

Ранее Трамп заявлял, что хочет остановить конфликт на Украине и готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Трамп считает, что нынешняя администрация не делает попыток прекратить эскалацию конфликта и что США находятся на грани Третьей мировой войны.

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Мирный план кандидата на пост президента США Дональда Трампа может стать отправной точкой для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщил военный эксперт Михаил Поликарпов в интервью журналисту российского издания. «Вполне возможно, что он [мирный план Трампа] станет той точкой невозврата. После которой возможны переговоры, которые поставят точку в конфликте», — цитирует слова Поликарпова «Подмосковье сегодня». Победа Трампа на выборах в США может стать решающим фактором в завершении украинского конфликта, отметил Поликарпов. Он подчеркнул, что ситуация может измениться, если мирный план Трампа, в котором ключевую роль играют переговоры и взаимные уступки, устроит Россию. По мнению эксперта, конфликт на Украине может быть затронут не только результатами выборов в США, но и ситуацией внутри страны. Поликарпов не исключает возможность госпереворота на Украине, хотя лидера для него пока нет. Ранее Трамп заявлял, что хочет остановить конфликт на Украине и готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Трамп считает, что нынешняя администрация не делает попыток прекратить эскалацию конфликта и что США находятся на грани Третьей мировой войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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