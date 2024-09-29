Япония вернула Китаю двух гигантских панд

Kyodo: панды Лили и Синьсинь вернулись в Китай из-за проблем со здоровьем
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Животные и птицы Московского зоопарка. 30 мая 2024. Москва, панда, большая панда, панда жуи
Панды Лили и Синьсинь вернулись из зоопарка в Токио Фото:

Япония вернула Китаю двух гигантских панд, которые были доставлены в зоопарк Уэно в Токио в 2011 году для проведения селекционных исследований. Об этом сообщили журналисты японского новостного агентства.

«Все панды мира принадлежат Китаю», — указали в тексте материала Kyodo. По информации агентства, животные будут доставлены в Китайский центр по сохранению и исследованию гигантских панд в провинции Сычуань. Причиной возвращения животных стало ухудшение их здоровья, в частности, повышенное давление.

Две гигантские панды, самец Лили и самка Синсин, вернулись из зоопарка в Токио. Родившиеся в Китае в 2005 году, звери были временно перевезены в Уэно в 2011 году для участия в селекционных исследованиях. По информации агентства, животные будут доставлены в Китайский центр по сохранению и исследованию гигантских панд в провинции Сычу.

Ранее сообщалось, что Финляндия возвращает двух панд, Луми и Пюрю, в Китай досрочно из-за сложной финансовой ситуации, вызванной пандемией, уменьшением числа туристов и ростом инфляции и процентных ставок. Эти панды должны были оставаться в Финляндии 15 лет, но договор аренды был расторгнут.

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Япония вернула Китаю двух гигантских панд, которые были доставлены в зоопарк Уэно в Токио в 2011 году для проведения селекционных исследований. Об этом сообщили журналисты японского новостного агентства. «Все панды мира принадлежат Китаю», — указали в тексте материала Kyodo. По информации агентства, животные будут доставлены в Китайский центр по сохранению и исследованию гигантских панд в провинции Сычуань. Причиной возвращения животных стало ухудшение их здоровья, в частности, повышенное давление. Две гигантские панды, самец Лили и самка Синсин, вернулись из зоопарка в Токио. Родившиеся в Китае в 2005 году, звери были временно перевезены в Уэно в 2011 году для участия в селекционных исследованиях. По информации агентства, животные будут доставлены в Китайский центр по сохранению и исследованию гигантских панд в провинции Сычу. Ранее сообщалось, что Финляндия возвращает двух панд, Луми и Пюрю, в Китай досрочно из-за сложной финансовой ситуации, вызванной пандемией, уменьшением числа туристов и ростом инфляции и процентных ставок. Эти панды должны были оставаться в Финляндии 15 лет, но договор аренды был расторгнут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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