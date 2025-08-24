В США назвали два главных вопроса, которые необходимо решить для мира на Украине

Соединенные Штаты считают, что урегулирование конфликта на Украине должно основываться на решении двух ключевых вопросов — гарантий безопасности для Киева и статуса спорных территорий. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы собираемся продолжать играть активную роль в попытках обеспечить, чтобы у украинцев были гарантии безопасности, а россияне чувствовали, что могут довести войну до конца со своей стороны», — сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

Кроме того, вице-президент отметил, что прогресс по этим направлениям может стать основой для достижения мира. Подробности возможных механизмов обеспечения безопасности или формата урегулирования территориальных споров он не раскрыл.

