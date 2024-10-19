Стало известно число россиян, пострадавших при пожаре в турецком отеле

Во время пожара в турецком пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort пострадало трое российских туристов. На данный момент их выписали из больниц, сообщили в генеральном консульстве РФ.
«Троим россиянам потребовалась медицинская помощь. В настоящий момент все они выписаны из больницы», — заявили в генконсульстве, отметив, что все туристы переселены в другие отели, ситуация находится на контроле. Информацию передает РИА «Новости».
По данным генерального консульства РФ, в отеле в момент пожара находились порядка 100 россиян. Каких-либо обращений по ситуации от них не поступало. Сам огонь в отеле был потушен.
Также российские туристы рассказали, что в отеле не работала пожарная сигнализация. Они пытались выбраться из здания в темноте. При этом несколько семей оказались заблокированными на пятом этаже, их спасли работники отеля и отдыхающие. В результате произошедшего пострадали 12 туристов, они надышались угарным газом.
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