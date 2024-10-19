Стало известно число россиян, пострадавших при пожаре в турецком отеле

Генконсульство РФ: при пожаре в отеле Турции пострадало трое россиян

19 октября 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Во время пожара в турецком отеле в общей сложности находились около 100 россиян (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Во время пожара в турецком пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort пострадало трое российских туристов. На данный момент их выписали из больниц, сообщили в генеральном консульстве РФ. Новость по теме Российские туристы пытаются спастись из горящего Турецкого отеля: что известно о происшествии «Троим россиянам потребовалась медицинская помощь. В настоящий момент все они выписаны из больницы», — заявили в генконсульстве, отметив, что все туристы переселены в другие отели, ситуация находится на контроле. Информацию передает РИА «Новости». По данным генерального консульства РФ, в отеле в момент пожара находились порядка 100 россиян. Каких-либо обращений по ситуации от них не поступало. Сам огонь в отеле был потушен. Также российские туристы рассказали, что в отеле не работала пожарная сигнализация. Они пытались выбраться из здания в темноте. При этом несколько семей оказались заблокированными на пятом этаже, их спасли работники отеля и отдыхающие. В результате произошедшего пострадали 12 туристов, они надышались угарным газом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время пожара в турецком пятизвездочном отеле Imperial Sunland Resort пострадало трое российских туристов. На данный момент их выписали из больниц, сообщили в генеральном консульстве РФ. «Троим россиянам потребовалась медицинская помощь. В настоящий момент все они выписаны из больницы», — заявили в генконсульстве, отметив, что все туристы переселены в другие отели, ситуация находится на контроле. Информацию передает РИА «Новости». По данным генерального консульства РФ, в отеле в момент пожара находились порядка 100 россиян. Каких-либо обращений по ситуации от них не поступало. Сам огонь в отеле был потушен. Также российские туристы рассказали, что в отеле не работала пожарная сигнализация. Они пытались выбраться из здания в темноте. При этом несколько семей оказались заблокированными на пятом этаже, их спасли работники отеля и отдыхающие. В результате произошедшего пострадали 12 туристов, они надышались угарным газом.