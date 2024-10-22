МЧС РФ: Цунами могут угрожать 14 городам на Дальнем Востоке

МЧС РФ: Сахалин и Приморье находятся в зоне воздействия мощных волн
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Территории Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья находятся в зоне потенциального воздействия мощных волн Фото:

МЧС России предупреждает о риске цунами в трех дальневосточных регионах страны, угроза распространяется на 14 городов и несколько десятков населенных пунктов. Согласно материалам на официальном сайте ведомства, территории Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья находятся в зоне потенциального воздействия мощных волн.

«Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов», — говорится в материалах на сайте ведомства.

Спасательные службы акцентируют внимание на характеристиках цунами, указывая на высокую скорость распространения волн — от 50 до 1000 километров в час. Помимо первоначальной волны следует ожидать и повторные, более мощные волны, что увеличивает степень опасности для населенных пунктов в указанных регионах.

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МЧС России предупреждает о риске цунами в трех дальневосточных регионах страны, угроза распространяется на 14 городов и несколько десятков населенных пунктов. Согласно материалам на официальном сайте ведомства, территории Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья находятся в зоне потенциального воздействия мощных волн. «Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов», — говорится в материалах на сайте ведомства. Спасательные службы акцентируют внимание на характеристиках цунами, указывая на высокую скорость распространения волн — от 50 до 1000 километров в час. Помимо первоначальной волны следует ожидать и повторные, более мощные волны, что увеличивает степень опасности для населенных пунктов в указанных регионах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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