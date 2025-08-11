Трамп вводит в Вашингтон войска национальной гвардии

В столицу США Вашингтон направлены войска национальной гвардии с целью восстановления порядка. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Я направляю национальную гвардию для помощи в восстановлении правопорядка и общественной безопасности в Вашингтоне, округ Колумбия», — сказал Трамп во время общения с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.
Во время брифинга президент США также сообщил, что для решения возникшей проблемы полиция Вашингтона была передана в прямое подчинение федеральным властям. Незадолго до этого американский лидер в своей публикации в соцсети Truth Social объявил о наступлении «дня освобождения» столицы. Он заявил о намерении очистить город от проявлений жестокости, загрязнения и асоциальных элементов. Трамп также пообещал вернуть Вашингтону былое величие и отметил, что времена «причинения вреда невинным людям подошли к концу».
Ранее американский лидер сообщил, что в пятницу собирается поехать в Россию. Предположительно, глава Белого дома мог оговориться, так как встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа планировалась 15 августа на Аляске.
