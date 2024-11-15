Москалькова запросила у Минобороны разъяснение механизма демобилизации

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова обратилась к Министерству обороны с запросом о разъяснении механизма демобилизации военнослужащих. Омбудсмен подчеркнула, что существующая процедура не предусматривает четких действий для командиров воинских частей по демобилизации солдат, мобилизация которых была признана ошибочной.
«Какой ему нужно документ издать, чтобы демобилизовать человека?», — задала вопрос Москалькова заместителю начальника главного военно-медицинского управления Минобороны Александра Серговенцева. Передает «Интерфакс».
Уполномоченная выразила обеспокоенность по поводу отсутствия у командиров воинских частей необходимых инструментов для демобилизации военнослужащих, даже в случаях, когда это предусмотрено решениями призывных комиссий. В разговоре было отмечено, что проблема требует внимания со стороны кадровой службы Министерства обороны. Александр Серговенцев согласился с необходимостью разъяснения данного вопроса и пообещал передать его на рассмотрение начальнику главного управления кадров Минобороны.
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