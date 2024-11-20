Матвиенко призвала Хуснуллина заплатить налоги задним числом за 8 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Матвиенко призвала Хуснуллина подать пример другим
Матвиенко призвала Хуснуллина подать пример другим Фото:

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вице-премьеру Марату Хуснуллину подать пример другим и заплатить налоги задним числом за восемь лет, в течение которых он проживал в доме без официальной регистрации.

«Поскольку вы публично признали, что проживали в незарегистрированном жилье несколько лет, придется вам задним числом налоги заплатить. Тем самым подать пример другим», — заявила Матвиенко.

Ранее в ходе «правительственного часа» в Совфеде Хуснуллин рассказал сенаторам, что в течение восьми лет не мог получить разрешение на регистрацию своего дома. По словам вице-премьера, регистрация была невозможна из-за ряда технических сложностей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вице-премьеру Марату Хуснуллину подать пример другим и заплатить налоги задним числом за восемь лет, в течение которых он проживал в доме без официальной регистрации. «Поскольку вы публично признали, что проживали в незарегистрированном жилье несколько лет, придется вам задним числом налоги заплатить. Тем самым подать пример другим», — заявила Матвиенко. Ранее в ходе «правительственного часа» в Совфеде Хуснуллин рассказал сенаторам, что в течение восьми лет не мог получить разрешение на регистрацию своего дома. По словам вице-премьера, регистрация была невозможна из-за ряда технических сложностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...