Матвиенко призвала Хуснуллина заплатить налоги задним числом за 8 лет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вице-премьеру Марату Хуснуллину подать пример другим и заплатить налоги задним числом за восемь лет, в течение которых он проживал в доме без официальной регистрации.
«Поскольку вы публично признали, что проживали в незарегистрированном жилье несколько лет, придется вам задним числом налоги заплатить. Тем самым подать пример другим», — заявила Матвиенко.
Ранее в ходе «правительственного часа» в Совфеде Хуснуллин рассказал сенаторам, что в течение восьми лет не мог получить разрешение на регистрацию своего дома. По словам вице-премьера, регистрация была невозможна из-за ряда технических сложностей.
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