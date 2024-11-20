Bild: в повреждении кабелей на дне в Балтике заподозрили россиянина

В Балтийском море два китайских грузовых судна Yi Peng 3 вышли из строя после обрыва подводных кабелей. В этом подозревают россиянина, который является капитаном корабля, преследовавшим судна Китая. Об этом сообщает Bild.
«Капитаном подозреваемого в обрыве подводных кабелей китайского судна был гражданин РФ. Два подводных кабеля в Балтийском море вышли из строя во вторник из-за повреждений», — говорится в материале со ссылкой на финскую государственную компанию Cinia. Также отмечается, что в связи с произошедшим были прерваны линии связи между Финляндией и ФРГ по кабелю Cinia C-Lion1. На данный момент идет расследование, причины сбоя пока неясны.
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