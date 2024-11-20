В Госдуме предложили отменить регулярное подтверждение отсутствия конечностей

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Ксения Горячева предложила отменить регулярное подтверждение потери конечностей у соответствующих групп инвалидов из-за их стабильного состояния
Ксения Горячева предложила отменить регулярное подтверждение потери конечностей у соответствующих групп инвалидов из-за их стабильного состояния Фото:

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева направила запросы в Минздрав и Минтруд РФ с вопросом о целесообразности регулярного переосвидетельствования для инвалидов, у которых ампутированы конечности. В обращениях она предлагает рассмотреть возможность изменения данной процедуры и предоставить ей разъяснения по вопросу до декабря 2024 года. 

«Для избежания двойственности в трактовании текста указанного постановления прошу вас уточнить целесообразность прохождения переосвидетельствования (подтверждения инвалидности) инвалидами с ампутированными верхними и/или нижними конечностями», — написала в обращении Горячева, добавив, что проинформировать по вопросу ее нужно до 15 декабря. Информацию из документа передает ТАСС. 

Инициатива Горячевой возникла после круглого стола в Госдуме, где к ней обратились инвалиды, столкнувшиеся с необходимостью регулярного переосвидетельствования. Существующие правила требуют, чтобы инвалиды I группы проходили эту процедуру каждые два года, а инвалиды II и III групп — ежегодно. Депутат предлагает обсудить, насколько это условие оправдано для людей с ампутированными конечностями, учитывая их стабильное состояние.

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Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева направила запросы в Минздрав и Минтруд РФ с вопросом о целесообразности регулярного переосвидетельствования для инвалидов, у которых ампутированы конечности. В обращениях она предлагает рассмотреть возможность изменения данной процедуры и предоставить ей разъяснения по вопросу до декабря 2024 года.  «Для избежания двойственности в трактовании текста указанного постановления прошу вас уточнить целесообразность прохождения переосвидетельствования (подтверждения инвалидности) инвалидами с ампутированными верхними и/или нижними конечностями», — написала в обращении Горячева, добавив, что проинформировать по вопросу ее нужно до 15 декабря. Информацию из документа передает ТАСС.  Инициатива Горячевой возникла после круглого стола в Госдуме, где к ней обратились инвалиды, столкнувшиеся с необходимостью регулярного переосвидетельствования. Существующие правила требуют, чтобы инвалиды I группы проходили эту процедуру каждые два года, а инвалиды II и III групп — ежегодно. Депутат предлагает обсудить, насколько это условие оправдано для людей с ампутированными конечностями, учитывая их стабильное состояние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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