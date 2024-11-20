В Госдуме предложили отменить регулярное подтверждение отсутствия конечностей

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева направила запросы в Минздрав и Минтруд РФ с вопросом о целесообразности регулярного переосвидетельствования для инвалидов, у которых ампутированы конечности. В обращениях она предлагает рассмотреть возможность изменения данной процедуры и предоставить ей разъяснения по вопросу до декабря 2024 года.
«Для избежания двойственности в трактовании текста указанного постановления прошу вас уточнить целесообразность прохождения переосвидетельствования (подтверждения инвалидности) инвалидами с ампутированными верхними и/или нижними конечностями», — написала в обращении Горячева, добавив, что проинформировать по вопросу ее нужно до 15 декабря. Информацию из документа передает ТАСС.
Инициатива Горячевой возникла после круглого стола в Госдуме, где к ней обратились инвалиды, столкнувшиеся с необходимостью регулярного переосвидетельствования. Существующие правила требуют, чтобы инвалиды I группы проходили эту процедуру каждые два года, а инвалиды II и III групп — ежегодно. Депутат предлагает обсудить, насколько это условие оправдано для людей с ампутированными конечностями, учитывая их стабильное состояние.
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