Российские военные уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. В Минобороны РФ отметили, что в операции по ликвидации цели участвовал экипаж вертолета Ка-52М.
«Экипаж Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в Минобороны РФ. Об успешно проведенной операции представители ведомства сообщили в своем telegram-канале.
Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область. В ходе боевых столкновений Вооруженные Силы России нанесли значительные потери войскам противника, уничтожив большое количество их военной техники. Российские военные продолжают вести боевые действия.
Вооруженные силы Украины продолжают активно атаковать позиции в российском регионе, используя значительное количество военной техники. Однако множество бойцов противника уже начали сдаваться в плен ВС РФ.
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