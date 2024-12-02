Вертолет Ка-52М разнес опорный пункт ВСУ в Курской области. Видео

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Экипаж Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области, заявили в Минобороны
Экипаж Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области, заявили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военные уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. В Минобороны РФ отметили, что в операции по ликвидации цели участвовал экипаж вертолета Ка-52М.

«Экипаж Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в Минобороны РФ. Об успешно проведенной операции представители ведомства сообщили в своем telegram-канале.

Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область. В ходе боевых столкновений Вооруженные Силы России нанесли значительные потери войскам противника, уничтожив большое количество их военной техники. Российские военные продолжают вести боевые действия.

Вооруженные силы Украины продолжают активно атаковать позиции в российском регионе, используя значительное количество военной техники. Однако множество бойцов противника уже начали сдаваться в плен ВС РФ. 

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Российские военные уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. В Минобороны РФ отметили, что в операции по ликвидации цели участвовал экипаж вертолета Ка-52М. «Экипаж Ка-52м в составе смешанной тактической группы уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщили в Минобороны РФ. Об успешно проведенной операции представители ведомства сообщили в своем telegram-канале. Утром 6 августа ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область. В ходе боевых столкновений Вооруженные Силы России нанесли значительные потери войскам противника, уничтожив большое количество их военной техники. Российские военные продолжают вести боевые действия. Вооруженные силы Украины продолжают активно атаковать позиции в российском регионе, используя значительное количество военной техники. Однако множество бойцов противника уже начали сдаваться в плен ВС РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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