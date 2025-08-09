Индия не готова отказаться от американского оружия в пользу России

Индия не будет полностью отказываться от американского оружия и переходить на российское. Об этом в интервью URA.RU заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Александр Королев.
«Наивно полагать, что Индия полностью откажется от американских вооружений, от торговли с США и перейдет на полную закупку российского оружия. Нет, такого не будет. Индия специально пытается, грубо говоря, усидеть на двух стульях и снизить риски в период неопределенности», — сказал Королев.
По его мнению, Нью-Дели будет использовать это как политический торг в отношениях с США. «Это классическая индийская политика — политика балансирования», — отметил собеседник URA.RU.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Индия приостанавливает планы закупок вооружений у США, а министр обороны страны отменил визит в Вашингтон. Накануне в Москву приезжал советник премьера Индии по вопросам национальной безопасности, он встречался с президентом Владимиром Путиным. С российской стороны во встрече также принимал участие секретарь Совбеза Сергей Шойгу, занимающийся военным сотрудничеством с партнерами Москвы.
