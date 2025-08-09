Путин рассказал да Силве о беседе с Уиткоффом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером
Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Фото:

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с бразильским лидером Лулой да Силвой рассказал о прошедшей встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом, которая состоялась 6 августа. Об этом рассказали в Кремле.

«Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом. Президент Бразилии выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса», — сказано в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано на сайте Кремля.

В ходе беседы лидеры обеих стран выразили обоюдную готовность к дальнейшему развитию стратегического партнерства между Россией и Бразилией. Также Путин и да Силва договорились об укреплении сотрудничества в рамках саммита БРИКС.

Ранее стало известно, что президент России также рассказал об итогах встречи с Уиткоффом и друим мировым лидерам. Он позвонил председателю КНР Си Цзиньпину, премьер-министру Индии Нарендру Моди, а также президентам Белоруссии, Казахстана и УзбекистанаАлександру Лукашенко, Касым-Жомарту Токаеву и Шавкату Мирзиееву.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с бразильским лидером Лулой да Силвой рассказал о прошедшей встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом, которая состоялась 6 августа. Об этом рассказали в Кремле. «Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом. Президент Бразилии выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса», — сказано в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано на сайте Кремля. В ходе беседы лидеры обеих стран выразили обоюдную готовность к дальнейшему развитию стратегического партнерства между Россией и Бразилией. Также Путин и да Силва договорились об укреплении сотрудничества в рамках саммита БРИКС. Ранее стало известно, что президент России также рассказал об итогах встречи с Уиткоффом и друим мировым лидерам. Он позвонил председателю КНР Си Цзиньпину, премьер-министру Индии Нарендру Моди, а также президентам Белоруссии, Казахстана и Узбекистана — Александру Лукашенко, Касым-Жомарту Токаеву и Шавкату Мирзиееву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...