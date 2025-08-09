Путин рассказал да Силве о беседе с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с бразильским лидером Лулой да Силвой рассказал о прошедшей встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом, которая состоялась 6 августа. Об этом рассказали в Кремле.
«Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом. Президент Бразилии выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса», — сказано в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано на сайте Кремля.
В ходе беседы лидеры обеих стран выразили обоюдную готовность к дальнейшему развитию стратегического партнерства между Россией и Бразилией. Также Путин и да Силва договорились об укреплении сотрудничества в рамках саммита БРИКС.
Ранее стало известно, что президент России также рассказал об итогах встречи с Уиткоффом и друим мировым лидерам. Он позвонил председателю КНР Си Цзиньпину, премьер-министру Индии Нарендру Моди, а также президентам Белоруссии, Казахстана и Узбекистана — Александру Лукашенко, Касым-Жомарту Токаеву и Шавкату Мирзиееву.
