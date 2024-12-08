ТАСС: Асад после потери власти просился в несколько стран, но ему отказывали

Президент Сирии Башар Асад получил отказ в приеме в ряде стран
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Петербургский международный экономический форум ПМЭФ 2016. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Башару Асаду отказали несколько стран с просьбой принять его Фото:
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В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Действующий президент Сирии Башар Асад после того, как покинул столицу, направил запрос в ряд стран принять его, но получил отказ. Об этом сообщил член политкомитета сирийской оппозиции НКОРС.

«Асад просил несколько стран принять его, но получил отказ. Он мог направиться в Африку», — сообщили в НКОРС. Заявление передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Башар Асад пропал из Дамаска. Гвардия, обеспечивающая безопасность президента, не находится на своих постоянных местах. Боевики также не располагают точной информацией о его местонахождении. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий.

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Действующий президент Сирии Башар Асад после того, как покинул столицу, направил запрос в ряд стран принять его, но получил отказ. Об этом сообщил член политкомитета сирийской оппозиции НКОРС. «Асад просил несколько стран принять его, но получил отказ. Он мог направиться в Африку», — сообщили в НКОРС. Заявление передает ТАСС. Ранее стало известно, что Башар Асад пропал из Дамаска. Гвардия, обеспечивающая безопасность президента, не находится на своих постоянных местах. Боевики также не располагают точной информацией о его местонахождении. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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