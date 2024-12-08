ТАСС: Асад после потери власти просился в несколько стран, но ему отказывали

Действующий президент Сирии Башар Асад после того, как покинул столицу, направил запрос в ряд стран принять его, но получил отказ. Об этом сообщил член политкомитета сирийской оппозиции НКОРС.
«Асад просил несколько стран принять его, но получил отказ. Он мог направиться в Африку», — сообщили в НКОРС. Заявление передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Башар Асад пропал из Дамаска. Гвардия, обеспечивающая безопасность президента, не находится на своих постоянных местах. Боевики также не располагают точной информацией о его местонахождении. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий.
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