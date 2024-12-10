В Москве обсудят языковую политику и влияние Пушкина на литературу

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Языковой форум в этом году приурочен 225-летию со дня рождения Пушкина
Языковой форум в этом году приурочен 225-летию со дня рождения Пушкина Фото:

10-11 декабря в Москве проходит форум «Языковая политика Российской Федерации». В этом году мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения писателя Александра Пушкина.

«В рамках Форума особое внимание будет уделено обсуждению влияния творчества А.С . Пушкина на развитие современного русского языка, воздействия пушкинской традиции на национальные литературы народов России», — сообщается на сайте организаторов мероприятия, Федерального агентства по делам национальностей. Форум откроет пленарное заседание на тему «Пушкин: объединяя народы, сближая людей». Также будут награждены лауреаты конкурса «Ключевое слово», направленного на сохранение языкового многообразия России.

В форуме участвуют представители 57 субъектов страны и гости из республики Беларусь. Важным событием мероприятия станет заседание комитета по подготовке и проведению Международного десятилетия языков коренных народов.

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10-11 декабря в Москве проходит форум «Языковая политика Российской Федерации». В этом году мероприятие приурочено к 225-летию со дня рождения писателя Александра Пушкина. «В рамках Форума особое внимание будет уделено обсуждению влияния творчества А.С . Пушкина на развитие современного русского языка, воздействия пушкинской традиции на национальные литературы народов России», — сообщается на сайте организаторов мероприятия, Федерального агентства по делам национальностей. Форум откроет пленарное заседание на тему «Пушкин: объединяя народы, сближая людей». Также будут награждены лауреаты конкурса «Ключевое слово», направленного на сохранение языкового многообразия России. В форуме участвуют представители 57 субъектов страны и гости из республики Беларусь. Важным событием мероприятия станет заседание комитета по подготовке и проведению Международного десятилетия языков коренных народов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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