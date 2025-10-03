Умерла народная артистка Нина Гуляева

Срочная новость
Народная артистка России Нина Гуляева скончалась на 95-ом году жизни. Об этом сообщили в Московском Художественном театре имени А.П. Чехова. Актриса получила свою известность, сыграв роль Суок в картине «Три толстяка». Причина смерти пока не установлена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!