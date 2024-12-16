Появились свежие кадры с места ЧП с танкерами около Керчи

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Операция по спасению экипажей двух танкеров в Керченском проливе завершена
Операция по спасению экипажей двух танкеров в Керченском проливе завершена Фото:
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Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Министерство природных ресурсов России представило видеозапись с места крушения танкеров в Керченском проливе. В ролике можно увидеть облет территории, где произошел инцидент.

В первой части видео заметна носовая часть одного из судов. Во второй части записи запечатлен танкер, который сел на мель. Ролик опубликован РИА Новости.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что после ЧП с танкерами в Керченском проливе ситуация стабилизирована и риски для экологии Краснодарского края отсутствуют. Экипаж находится в безопасности, однако подчеркивается необходимость постоянного мониторинга акватории.

15 декабря в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» из-за шторма. Оба судна перевозили мазут, и топливо вылилось в море. На «Волгонефть 212» находились 13 человек, на «Волгонефть 239» — 14. В результате инцидента один человек погиб от переохлаждения и травм. 

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Министерство природных ресурсов России представило видеозапись с места крушения танкеров в Керченском проливе. В ролике можно увидеть облет территории, где произошел инцидент. В первой части видео заметна носовая часть одного из судов. Во второй части записи запечатлен танкер, который сел на мель. Ролик опубликован РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что после ЧП с танкерами в Керченском проливе ситуация стабилизирована и риски для экологии Краснодарского края отсутствуют. Экипаж находится в безопасности, однако подчеркивается необходимость постоянного мониторинга акватории. 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» из-за шторма. Оба судна перевозили мазут, и топливо вылилось в море. На «Волгонефть 212» находились 13 человек, на «Волгонефть 239» — 14. В результате инцидента один человек погиб от переохлаждения и травм. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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