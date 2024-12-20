Shot: экс-хоккеист «Металлурга» избил полицейского

Экс-хоккеист новокузнецкого «Металлурга» и системы омского «Авангарда» Алексей Яценко избил полицейского. Инцидент произошел в Амурске Хабаровского края.
«Яценко избил полицейского», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел после того, как знакомая хоккеиста вызвала полицию, заявив о том, что он ее побил.
Полицейского, прибывшего на вызов, Яценко ударил пять раз по лицу. В результате хоккеиста задержали. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает telegram-канал.
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