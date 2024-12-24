В Госдуме выразили мнение о возможности завершения конфликта на Украине в 2025 году

Картаполов: мирное разрешение конфликта на Украине возможно в 2025 году
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К словам Орбана можно прислушаться, заявил Картаполов
К словам Орбана можно прислушаться, заявил Картаполов Фото:
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Окончание конфликта на Украине в 2025 году не исключено. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Завершение украинского конфликта уже в 2025 году исключать нельзя. Все может быть», — передает слова Картаполова РИА Новости. Он добавил, что слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном завершении кризиса в 2025 году стоит учитывать.

В Киеве начали верить, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году в связи с обсуждениями мирного урегулирования после избрания Дональда Трампа президентом США. Глава евродипломатии Кая Каллас также подчеркнула, что преждевременное давление на прекращение конфликта может привести к плохому соглашению, передает 360.ru.

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Окончание конфликта на Украине в 2025 году не исключено. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Завершение украинского конфликта уже в 2025 году исключать нельзя. Все может быть», — передает слова Картаполова РИА Новости. Он добавил, что слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном завершении кризиса в 2025 году стоит учитывать. В Киеве начали верить, что конфликт на Украине может завершиться в 2025 году в связи с обсуждениями мирного урегулирования после избрания Дональда Трампа президентом США. Глава евродипломатии Кая Каллас также подчеркнула, что преждевременное давление на прекращение конфликта может привести к плохому соглашению, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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