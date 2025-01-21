Сериал «Клон» возвращается на ТВ. Видео

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Сериал «Клон» вернется на телеэкраны уже 3 февраля
Сериал «Клон» вернется на телеэкраны уже 3 февраля Фото:

Телеканал «Суббота!» анонсировал возвращение бразильского сериала «Клон» на экраны. Премьера второго сезона запланирована на 3 февраля, сериал будет транслироваться по будням в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщили URA.RU в пресс-служба телеканала.

«История восточной красавицы Жади будет идти на телеканале „Суббота!“ с 3 февраля по будням в 19:00», — говорится в сообщении. Его приводит пресс-служба телеканала.

По сюжету главная героиня Жади, которая потеряла своих родителей в Рио-де-Жанейро, отправится в Марокко, чтобы жить у своего дяди Али. В новой стране ей предстоит привыкнуть к другому образу жизни. Дядя Али считает, что брак поможет Жади лучше интегрироваться в мусульманское общество, однако девушка будет противостоять этому. Между тем, доктор Албиери, потерявший своего крестника Диогу, решит клонировать его, стремясь таким образом возродить его. Судьбы Жади и Диоги неожиданно пересекутся в новой части сериала. 

Съемки сериала проходили в Бразилии, Марокко и пустыне Сахара, для некоторых участников жаркий климат стал настоящим испытанием. Для большей достоверности некоторым актрисам пришлось освоить танец живота, а актерам — изучить Коран и восточную жестикуляцию. Также стоить отметить, что саундтрек «Urga» для сериала написал российский композитор Эдуард Артемьев.

Сериал «Клон» остается одним из самых затратных проектов бразильского телеканала Глобо, превосходя «Рабыню Изауру» и «Секреты тропиканки», права на показ которого были проданы в 93 страны. Сериал был переведен в HD-качество и адаптирован для программы «Суббота!».

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Телеканал «Суббота!» анонсировал возвращение бразильского сериала «Клон» на экраны. Премьера второго сезона запланирована на 3 февраля, сериал будет транслироваться по будням в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщили URA.RU в пресс-служба телеканала. «История восточной красавицы Жади будет идти на телеканале „Суббота!“ с 3 февраля по будням в 19:00», — говорится в сообщении. Его приводит пресс-служба телеканала. По сюжету главная героиня Жади, которая потеряла своих родителей в Рио-де-Жанейро, отправится в Марокко, чтобы жить у своего дяди Али. В новой стране ей предстоит привыкнуть к другому образу жизни. Дядя Али считает, что брак поможет Жади лучше интегрироваться в мусульманское общество, однако девушка будет противостоять этому. Между тем, доктор Албиери, потерявший своего крестника Диогу, решит клонировать его, стремясь таким образом возродить его. Судьбы Жади и Диоги неожиданно пересекутся в новой части сериала.  Съемки сериала проходили в Бразилии, Марокко и пустыне Сахара, для некоторых участников жаркий климат стал настоящим испытанием. Для большей достоверности некоторым актрисам пришлось освоить танец живота, а актерам — изучить Коран и восточную жестикуляцию. Также стоить отметить, что саундтрек «Urga» для сериала написал российский композитор Эдуард Артемьев. Сериал «Клон» остается одним из самых затратных проектов бразильского телеканала Глобо, превосходя «Рабыню Изауру» и «Секреты тропиканки», права на показ которого были проданы в 93 страны. Сериал был переведен в HD-качество и адаптирован для программы «Суббота!».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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