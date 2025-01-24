Лолита выругалась матом из-за проблем с концертами

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Весенний тур Лолиты под угрозой срыва
Весенний тур Лолиты под угрозой срыва Фото:

Российская певица Лолита Милявская опубликовала видеозапись, на которой она ругается, используя нецензурные выражения. Кадрами артистка поделилась в своих социальных сетях. Предполагается, что такая реакция связана с возможной отменой весенних концертов певицы. 

«Накануне она (Милявкая — при. URA.RU) записала видео, в котором громко ругается матом на камеру. Общий смысл ее высказывания сводится к тому, что она очень устала», — передает 7Дней.ру. Такое состояние певицы можно связать с возможным срывом будущих выступлений. 

Уточняется, что владельцы концертного зала направили организаторам гастрольного тура Лолиты официальное уведомление об отмене ее предстоящего выступления в России, сообщает Shot. Причиной отмены стали технические работы, связанные с заменой кабеля, которые будут проводиться в течение трех дней. Однако предполагается, что весенний тур Милявской находится под угрозой из-за конфликта артистки с представителями организации «Русская община».

Ранее в Екатеринбурге общественная организация «Русская община» выразила поддержку требованию командира штурмового подразделения группировки «Центр» с позывным Канелло о запрете концерта Милявской. Активисты заявили, что помнят неподобающие высказывания артистки и в связи с этим обратились к властям Свердловской области с призывом запретить ее выступление.

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Российская певица Лолита Милявская опубликовала видеозапись, на которой она ругается, используя нецензурные выражения. Кадрами артистка поделилась в своих социальных сетях. Предполагается, что такая реакция связана с возможной отменой весенних концертов певицы.  «Накануне она (Милявкая — при. URA.RU) записала видео, в котором громко ругается матом на камеру. Общий смысл ее высказывания сводится к тому, что она очень устала», — передает 7Дней.ру. Такое состояние певицы можно связать с возможным срывом будущих выступлений.  Уточняется, что владельцы концертного зала направили организаторам гастрольного тура Лолиты официальное уведомление об отмене ее предстоящего выступления в России, сообщает Shot. Причиной отмены стали технические работы, связанные с заменой кабеля, которые будут проводиться в течение трех дней. Однако предполагается, что весенний тур Милявской находится под угрозой из-за конфликта артистки с представителями организации «Русская община». Ранее в Екатеринбурге общественная организация «Русская община» выразила поддержку требованию командира штурмового подразделения группировки «Центр» с позывным Канелло о запрете концерта Милявской. Активисты заявили, что помнят неподобающие высказывания артистки и в связи с этим обратились к властям Свердловской области с призывом запретить ее выступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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