Володин обозначил приоритетный законопроект для Госдумы

Госдума рассмотрит ратификацию договора о безопасности с Беларусью приоритетно
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Вячеслав Володин обозначил, что Госдума рассмотрит ратификацию договора с Беларусью о безопасности приоритетно
Вячеслав Володин обозначил, что Госдума рассмотрит ратификацию договора с Беларусью о безопасности приоритетно Фото:

Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о ратификации договора с Республикой Беларусь о гарантиях безопасности. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Рассмотрим законопроект о ратификации договора в приоритетном порядке. Вопросы безопасности являются для нас ключевыми. Предусмотренные договором меры позволят обеспечить дополнительную защиту суверенитета наших государств и их территориальную целостность. Это особенно важно в условиях постоянных провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Беларусью», — подчеркнул Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Ранее российский глава Владимир Путин внес на ратификацию соответствующий документ. Причем стороны подписали договор о гарантиях безопасности с Республикой Беларусь еще в декабре прошлого года. Основная цель договора — повышение обороноспособности и безопасности обеих стран. 

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Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о ратификации договора с Республикой Беларусь о гарантиях безопасности. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Рассмотрим законопроект о ратификации договора в приоритетном порядке. Вопросы безопасности являются для нас ключевыми. Предусмотренные договором меры позволят обеспечить дополнительную защиту суверенитета наших государств и их территориальную целостность. Это особенно важно в условиях постоянных провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Беларусью», — подчеркнул Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Ранее российский глава Владимир Путин внес на ратификацию соответствующий документ. Причем стороны подписали договор о гарантиях безопасности с Республикой Беларусь еще в декабре прошлого года. Основная цель договора — повышение обороноспособности и безопасности обеих стран. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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