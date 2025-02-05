Володин обозначил приоритетный законопроект для Госдумы

Государственная дума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о ратификации договора с Республикой Беларусь о гарантиях безопасности. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Рассмотрим законопроект о ратификации договора в приоритетном порядке. Вопросы безопасности являются для нас ключевыми. Предусмотренные договором меры позволят обеспечить дополнительную защиту суверенитета наших государств и их территориальную целостность. Это особенно важно в условиях постоянных провокаций со стороны стран Евросоюза, в том числе граничащих с Беларусью», — подчеркнул Вячеслав Володин в своем telegram-канале.
Ранее российский глава Владимир Путин внес на ратификацию соответствующий документ. Причем стороны подписали договор о гарантиях безопасности с Республикой Беларусь еще в декабре прошлого года. Основная цель договора — повышение обороноспособности и безопасности обеих стран.
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