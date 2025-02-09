Как проверить сливочное масло на натуральность в домашних условиях

Часто недобросовестные производители сливочного масла используют дешевые аналоги в изготовлении, например, пальмовое масло. Как сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова, подделанный продукт не должен растворяться в горячей воде.
«Натуральное сливочное масло в горячей воде должно полностью раствориться и придать жидкости молочный оттенок... Если масло не растворяется при перемешивании, то это спред (аналог масла)», — поделилась Зумруд Омарова. Ее слова передает газета «Подмосковье сегодня».
Врач предупредила, что постоянное употребление подделки может привести к серьезным последствиям. Например, к образованию холестериновых бляшек на стенках сосудов, что ведет к их закупорке и развитию опасных патологий.
Чтобы проверить масло, Омарова также рекомендует его нагреть. Оно должно таять мягко, без шипения, дыма и образования темного осадка. Кроме того, если при разрезании замороженного масла оно легко поддается и не крошится, то, скорее всего, это не натуральное сливочное масло.
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