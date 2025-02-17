17 февраля 2025

Россия раскрыла, чего не будет в Украине будущего

Небензя: в новой Украине не должно быть Зеленского и его команды
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Василия Небензи, власть на Украине нужно поменять
По мнению Василия Небензи, власть на Украине нужно поменять Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому не место у руля страны. Не заслуживают сохранить свои посты и ближайшие сторонники украинского лидера, на плечах которых лежит ответственность за годы конфликта. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. 

«Выдающий себя за украинского президента [Владимир] Зеленский свою легитимность утратил в мае прошлого года. Ясно, что никакой роли ни он, ни его сподвижники, ни те, кто выступал против Минских соглашений, в новой Украине играть не должны», — сказал Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляция с места события велась в telegram-канале российского полпредства.

Ранее американский Госдеп призвал не рассматривать предстоящую встречу официальных лиц России и США в Саудовской Аравии как начало переговоров по Украине. При этом событие в мире уже окрестили «прорывным», передает телеканал 360. По мнению капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, сейчас заморозка конфликта на линии соприкосновения является худшим сценарием для РФ.

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Утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому не место у руля страны. Не заслуживают сохранить свои посты и ближайшие сторонники украинского лидера, на плечах которых лежит ответственность за годы конфликта. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.  «Выдающий себя за украинского президента [Владимир] Зеленский свою легитимность утратил в мае прошлого года. Ясно, что никакой роли ни он, ни его сподвижники, ни те, кто выступал против Минских соглашений, в новой Украине играть не должны», — сказал Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляция с места события велась в telegram-канале российского полпредства. Ранее американский Госдеп призвал не рассматривать предстоящую встречу официальных лиц России и США в Саудовской Аравии как начало переговоров по Украине. При этом событие в мире уже окрестили «прорывным», передает телеканал 360. По мнению капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, сейчас заморозка конфликта на линии соприкосновения является худшим сценарием для РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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