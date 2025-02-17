Утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому не место у руля страны. Не заслуживают сохранить свои посты и ближайшие сторонники украинского лидера, на плечах которых лежит ответственность за годы конфликта. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Выдающий себя за украинского президента [Владимир] Зеленский свою легитимность утратил в мае прошлого года. Ясно, что никакой роли ни он, ни его сподвижники, ни те, кто выступал против Минских соглашений, в новой Украине играть не должны», — сказал Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН. Трансляция с места события велась в telegram-канале российского полпредства.
Ранее американский Госдеп призвал не рассматривать предстоящую встречу официальных лиц России и США в Саудовской Аравии как начало переговоров по Украине. При этом событие в мире уже окрестили «прорывным», передает телеканал 360. По мнению капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, сейчас заморозка конфликта на линии соприкосновения является худшим сценарием для РФ.
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