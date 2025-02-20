Шольц пытался вооружить Украину через Бразилию

Лула да Силва: Шольц пытался купить у Бразилии оружие для ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Шольц пытался купить у Бразилии оружие для ВСУ
Шольц пытался купить у Бразилии оружие для ВСУ Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц попытался купить бразильское оружие для передачи его Вооруженным силам Украины, однако президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказал в такой поставке. Об этом сообщил лидер республики.

«Я помню, что премьер-министр [Германии] Олаф Шольц однажды приехал (30 января 2023 года — прим. URA.RU) и пытался купить бразильское оружие, чтобы передать его Украине», — заявил президент в ходе пресс-конференции с премьером Португалии Луишем Монтенегру. Его слова приводит ТАСС. 

Лула да Силва также подчеркнул, что Бразилия сохранит свою нейтральную позицию и не будет участвовать в военных конфликтах, поддерживая мир. Он также добавил, что не намерен продавать оружие, которое могло бы быть использовано для убийства россиян или кого-либо другого.

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Канцлер Германии Олаф Шольц попытался купить бразильское оружие для передачи его Вооруженным силам Украины, однако президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказал в такой поставке. Об этом сообщил лидер республики. «Я помню, что премьер-министр [Германии] Олаф Шольц однажды приехал (30 января 2023 года — прим. URA.RU) и пытался купить бразильское оружие, чтобы передать его Украине», — заявил президент в ходе пресс-конференции с премьером Португалии Луишем Монтенегру. Его слова приводит ТАСС.  Лула да Силва также подчеркнул, что Бразилия сохранит свою нейтральную позицию и не будет участвовать в военных конфликтах, поддерживая мир. Он также добавил, что не намерен продавать оружие, которое могло бы быть использовано для убийства россиян или кого-либо другого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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