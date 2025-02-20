Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует публично объявить об отказе от участия в предстоящих президентских выборах. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (признан в РФ экстремистом и террористом). По его словам, такой шаг позволит снизить критику со стороны главы США Дональда Трампа.
«[Зеленскому] нужно просто выйти и сказать: я не иду на выборы. Это поможет стране. Это спасет страну. Это уберет вот эти все разговоры о выборах, ... и диктаторах», — написал Гончаренко в своем telegram-канале.
Украинский депутат также подчеркнул, что отказ Зеленского от кандидатуры на следующий срок может способствовать улучшению внутренней политической ситуации на Украине. Кроме того, это поможет стране сконцентрироваться на более существенных проблемах, таких как безопасность, оборона и международные договоренности.
Полномочия украинского лидера Владимира Зеленского завершились 20 мая прошлого года. Планируемые на 2024 год президентские выборы на Украине были отменены. Официальная причина, на которую ссылались власти, — действующее военное положение и объявленная всеобщая мобилизация. Зеленский высказывал мнение, что проведение выборов в текущих условиях было бы неуместно.
Ранее президент США Дональд Трамп высказал критику в адрес Владимира Зеленского, комментируя его роль в украинском конфликте. Трамп охарактеризовал Зеленского как комика и указал, что украинский лидер сумел убедить Штаты предоставить финансирование на сумму 350 миллиардов долларов для конфликта, который, по мнению Трампа, нереально победить. Кроме того, глава США обвинил Зеленского в применении диктаторских методов управления, включая отказ от проведения выборов в стране.
*Гончаренко — признан в РФ экстремистом и террористом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.