Запад оказывает давление на Грузию с целью открытия второго фронта против России. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе.
«Силы Запада в кабинете премьер-министра Грузии требовали открыть „второй фронт“ против РФ», — заявил Каладзе, его слова передает ТАСС. В рамках этого давления от Грузии также требовали организацию чартерных рейсов для отправки добровольцев на Украину и введение санкций против России.
Каладзе выразил свое недоумение относительно решения о введении санкций. Он подчеркнул, что не может понять, как можно принимать меры, которые не нанесут ущерба другому государству, но навредят благосостоянию собственного народа и страны.
Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил мнение, что после начала военных действий на Украине Грузию стимулировали к вступлению в конфликт с Россией. Он уточнил, что Грузия оказалась изолирована в противостоянии с ядерной державой, при этом ей предлагали военную поддержку. Кавелашвили также заявил, что с началом конфликта на Украине Грузию призывали не только присоединиться к международным санкциям против России, но и отправлять добровольцев на украинскую территорию, передает «Царьград».
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