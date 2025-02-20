Запад заставляет Грузию открыть второй фронт против России

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Силы Запада требовали от Грузии открыть «второй фронт» против РФ Фото:

Запад оказывает давление на Грузию с целью открытия второго фронта против России. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе.

«Силы Запада в кабинете премьер-министра Грузии требовали открыть „второй фронт“ против РФ», — заявил Каладзе, его слова передает ТАСС. В рамках этого давления от Грузии также требовали организацию чартерных рейсов для отправки добровольцев на Украину и введение санкций против России.

Каладзе выразил свое недоумение относительно решения о введении санкций. Он подчеркнул, что не может понять, как можно принимать меры, которые не нанесут ущерба другому государству, но навредят благосостоянию собственного народа и страны.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил мнение, что после начала военных действий на Украине Грузию стимулировали к вступлению в конфликт с Россией. Он уточнил, что Грузия оказалась изолирована в противостоянии с ядерной державой, при этом ей предлагали военную поддержку. Кавелашвили также заявил, что с началом конфликта на Украине Грузию призывали не только присоединиться к международным санкциям против России, но и отправлять добровольцев на украинскую территорию, передает «Царьград».

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Запад оказывает давление на Грузию с целью открытия второго фронта против России. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе. «Силы Запада в кабинете премьер-министра Грузии требовали открыть „второй фронт“ против РФ», — заявил Каладзе, его слова передает ТАСС. В рамках этого давления от Грузии также требовали организацию чартерных рейсов для отправки добровольцев на Украину и введение санкций против России. Каладзе выразил свое недоумение относительно решения о введении санкций. Он подчеркнул, что не может понять, как можно принимать меры, которые не нанесут ущерба другому государству, но навредят благосостоянию собственного народа и страны. Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил мнение, что после начала военных действий на Украине Грузию стимулировали к вступлению в конфликт с Россией. Он уточнил, что Грузия оказалась изолирована в противостоянии с ядерной державой, при этом ей предлагали военную поддержку. Кавелашвили также заявил, что с началом конфликта на Украине Грузию призывали не только присоединиться к международным санкциям против России, но и отправлять добровольцев на украинскую территорию, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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