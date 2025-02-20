Названы любимые вина россиян

Роскачество: портвейн Крымский является лучшим крепленым вином
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Магазин Маяк. Курган , маяк, магазин, вино
Роскачество назвало лучшие крепленые и сладкие российские вина Фото:

Эксперты «Винного гида России», который составляет Роскачество, назвали лучшие отечественные крепленые и сладкие вина. В категории крепленых вин победил «Портвейн Крымский» от производителя «Солнечная Долина», а среди сладких вин лучшим стало Aroma от «Винодельни Криница», сообщили в Роскачестве.

«Абсолютным лидером исследования и лучшим вином в категории „коллекционные вина“ стало вино… Солнечная Долина. Портвейн Крымский. Российское крепленое вино с ЗГУ „Крым“ выдержанное белое», — написали на сайте системы мониторинга качества. Там добавили, что из сладких вин наилучшим стало Aroma.

В исследовании приняли участие более 30 наименований вин из различных регионов России. «Портвейн Крымский» был высоко оценен экспертами, получив около 90 баллов, а Aroma заработало 89 баллов.

Также в рамках исследования были определены лучшие марочные вина, которые выдерживаются в дубе не менее двух лет. В этой категории лидерами стали вина от «Массандры», включая «Токай Массандра» и «Массандра Пино Гри».

Руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева выделила основные виды крепленых вин, которые в соответствии с российским законодательством включают кагоры, портвейны, херес и мадеру. Она подчеркнула, что производство этих четырех популярных видов вина строго регулируется законом, что исключает возможность производства так называемого «портвейна» из не виноградного сырья или с нарушениями технологического процесса.

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Эксперты «Винного гида России», который составляет Роскачество, назвали лучшие отечественные крепленые и сладкие вина. В категории крепленых вин победил «Портвейн Крымский» от производителя «Солнечная Долина», а среди сладких вин лучшим стало Aroma от «Винодельни Криница», сообщили в Роскачестве. «Абсолютным лидером исследования и лучшим вином в категории „коллекционные вина“ стало вино… Солнечная Долина. Портвейн Крымский. Российское крепленое вино с ЗГУ „Крым“ выдержанное белое», — написали на сайте системы мониторинга качества. Там добавили, что из сладких вин наилучшим стало Aroma. В исследовании приняли участие более 30 наименований вин из различных регионов России. «Портвейн Крымский» был высоко оценен экспертами, получив около 90 баллов, а Aroma заработало 89 баллов. Также в рамках исследования были определены лучшие марочные вина, которые выдерживаются в дубе не менее двух лет. В этой категории лидерами стали вина от «Массандры», включая «Токай Массандра» и «Массандра Пино Гри». Руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева выделила основные виды крепленых вин, которые в соответствии с российским законодательством включают кагоры, портвейны, херес и мадеру. Она подчеркнула, что производство этих четырех популярных видов вина строго регулируется законом, что исключает возможность производства так называемого «портвейна» из не виноградного сырья или с нарушениями технологического процесса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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