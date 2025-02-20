Названы любимые вина россиян

Роскачество: портвейн Крымский является лучшим крепленым вином

20 февраля 2025 в 15:48 Размер текста - 17 +

Роскачество назвало лучшие крепленые и сладкие российские вина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Эксперты «Винного гида России», который составляет Роскачество, назвали лучшие отечественные крепленые и сладкие вина. В категории крепленых вин победил «Портвейн Крымский» от производителя «Солнечная Долина», а среди сладких вин лучшим стало Aroma от «Винодельни Криница», сообщили в Роскачестве. «Абсолютным лидером исследования и лучшим вином в категории „коллекционные вина“ стало вино… Солнечная Долина. Портвейн Крымский. Российское крепленое вино с ЗГУ „Крым“ выдержанное белое», — написали на сайте системы мониторинга качества. Там добавили, что из сладких вин наилучшим стало Aroma. В исследовании приняли участие более 30 наименований вин из различных регионов России. «Портвейн Крымский» был высоко оценен экспертами, получив около 90 баллов, а Aroma заработало 89 баллов. Также в рамках исследования были определены лучшие марочные вина, которые выдерживаются в дубе не менее двух лет. В этой категории лидерами стали вина от «Массандры», включая «Токай Массандра» и «Массандра Пино Гри». Руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева выделила основные виды крепленых вин, которые в соответствии с российским законодательством включают кагоры, портвейны, херес и мадеру. Она подчеркнула, что производство этих четырех популярных видов вина строго регулируется законом, что исключает возможность производства так называемого «портвейна» из не виноградного сырья или с нарушениями технологического процесса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эксперты «Винного гида России», который составляет Роскачество, назвали лучшие отечественные крепленые и сладкие вина. В категории крепленых вин победил «Портвейн Крымский» от производителя «Солнечная Долина», а среди сладких вин лучшим стало Aroma от «Винодельни Криница», сообщили в Роскачестве. «Абсолютным лидером исследования и лучшим вином в категории „коллекционные вина“ стало вино… Солнечная Долина. Портвейн Крымский. Российское крепленое вино с ЗГУ „Крым“ выдержанное белое», — написали на сайте системы мониторинга качества. Там добавили, что из сладких вин наилучшим стало Aroma. В исследовании приняли участие более 30 наименований вин из различных регионов России. «Портвейн Крымский» был высоко оценен экспертами, получив около 90 баллов, а Aroma заработало 89 баллов. Также в рамках исследования были определены лучшие марочные вина, которые выдерживаются в дубе не менее двух лет. В этой категории лидерами стали вина от «Массандры», включая «Токай Массандра» и «Массандра Пино Гри». Руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева выделила основные виды крепленых вин, которые в соответствии с российским законодательством включают кагоры, портвейны, херес и мадеру. Она подчеркнула, что производство этих четырех популярных видов вина строго регулируется законом, что исключает возможность производства так называемого «портвейна» из не виноградного сырья или с нарушениями технологического процесса.