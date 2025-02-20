Оперслужбы прокомментировали информацию о тонущем в Азовском море сухогрузе

Сухогруз «Павел Грабовский» не попал в бедствие в Азовском море
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Сухогруз «Павел Грабовский» не тонет Фото:

Сухогруз «Павел Грабовский», плавающий под флагом Панамы, не попал в бедствие в Азовском море, как это было ошибочно сообщено ранее. По информации оперативных служб, судно в настоящее время находится на якорной стоянке, где проходит ремонтные работы.

«Оперативные службы опровергли информацию о бедствии сухогруза „Павел Грабовский“ под флагом Панамы в Азовском море», — пишет ТАСС. По данным агентства, корабль был отбуксирован на якорную стоянку, где он находится в настоящее время для проведения ремонта.

Ранее telegram-канал Baza сообщал, что сухогруз «Павел Грабовский», перевозящий на борту три тысячи тонн кукурузы, тонет в Азовском море. Как писал канал, вместо того чтобы подать сигнал бедствия, экипаж судна запросил разрешение на вход в порт Азов с целью проведения необходимых ремонтных работ.

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Сухогруз «Павел Грабовский», плавающий под флагом Панамы, не попал в бедствие в Азовском море, как это было ошибочно сообщено ранее. По информации оперативных служб, судно в настоящее время находится на якорной стоянке, где проходит ремонтные работы. «Оперативные службы опровергли информацию о бедствии сухогруза „Павел Грабовский“ под флагом Панамы в Азовском море», — пишет ТАСС. По данным агентства, корабль был отбуксирован на якорную стоянку, где он находится в настоящее время для проведения ремонта. Ранее telegram-канал Baza сообщал, что сухогруз «Павел Грабовский», перевозящий на борту три тысячи тонн кукурузы, тонет в Азовском море. Как писал канал, вместо того чтобы подать сигнал бедствия, экипаж судна запросил разрешение на вход в порт Азов с целью проведения необходимых ремонтных работ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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