Оперслужбы прокомментировали информацию о тонущем в Азовском море сухогрузе

Сухогруз «Павел Грабовский», плавающий под флагом Панамы, не попал в бедствие в Азовском море, как это было ошибочно сообщено ранее. По информации оперативных служб, судно в настоящее время находится на якорной стоянке, где проходит ремонтные работы.
«Оперативные службы опровергли информацию о бедствии сухогруза „Павел Грабовский“ под флагом Панамы в Азовском море», — пишет ТАСС. По данным агентства, корабль был отбуксирован на якорную стоянку, где он находится в настоящее время для проведения ремонта.
Ранее telegram-канал Baza сообщал, что сухогруз «Павел Грабовский», перевозящий на борту три тысячи тонн кукурузы, тонет в Азовском море. Как писал канал, вместо того чтобы подать сигнал бедствия, экипаж судна запросил разрешение на вход в порт Азов с целью проведения необходимых ремонтных работ.
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