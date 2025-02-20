Оперслужбы прокомментировали информацию о тонущем в Азовском море сухогрузе

Сухогруз «Павел Грабовский» не попал в бедствие в Азовском море

20 февраля 2025 в 15:33 Размер текста - 17 +

Сухогруз «Павел Грабовский» не тонет Фото: Сергей Венявский © URA.RU Сухогруз «Павел Грабовский», плавающий под флагом Панамы, не попал в бедствие в Азовском море, как это было ошибочно сообщено ранее. По информации оперативных служб, судно в настоящее время находится на якорной стоянке, где проходит ремонтные работы. «Оперативные службы опровергли информацию о бедствии сухогруза „Павел Грабовский“ под флагом Панамы в Азовском море», — пишет ТАСС. По данным агентства, корабль был отбуксирован на якорную стоянку, где он находится в настоящее время для проведения ремонта. Ранее telegram-канал Baza сообщал, что сухогруз «Павел Грабовский», перевозящий на борту три тысячи тонн кукурузы, тонет в Азовском море. Как писал канал, вместо того чтобы подать сигнал бедствия, экипаж судна запросил разрешение на вход в порт Азов с целью проведения необходимых ремонтных работ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сухогруз «Павел Грабовский», плавающий под флагом Панамы, не попал в бедствие в Азовском море, как это было ошибочно сообщено ранее. По информации оперативных служб, судно в настоящее время находится на якорной стоянке, где проходит ремонтные работы. «Оперативные службы опровергли информацию о бедствии сухогруза „Павел Грабовский“ под флагом Панамы в Азовском море», — пишет ТАСС. По данным агентства, корабль был отбуксирован на якорную стоянку, где он находится в настоящее время для проведения ремонта. Ранее telegram-канал Baza сообщал, что сухогруз «Павел Грабовский», перевозящий на борту три тысячи тонн кукурузы, тонет в Азовском море. Как писал канал, вместо того чтобы подать сигнал бедствия, экипаж судна запросил разрешение на вход в порт Азов с целью проведения необходимых ремонтных работ.