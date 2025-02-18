18 февраля 2025

Канада выступает против присоединения России к G7

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Руководитель МИД Канады не поддержала идею возвращения России в G7
Руководитель МИД Канады не поддержала идею возвращения России в G7 Фото:

Канадские власти решительно выразили свое несогласие с предложением о включении России в состав G7. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли. 

«Ни за что», — сказала Жоли. Так она ответил на вопросы журналистов о вступлении РФ в организацию, передает РИА Новости.

Данная позиция находит поддержку и у других членов G7. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно подчеркнула, что страны коалиции не будут вести сотрудничество с Россией в рамках данного международного объединения. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что исключение России из G8 было ошибкой и призвал к возвращению к формату восьмерки с участием Москвы, переходя от нынешнего формата G7, напоминает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Канадские власти решительно выразили свое несогласие с предложением о включении России в состав G7. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.  «Ни за что», — сказала Жоли. Так она ответил на вопросы журналистов о вступлении РФ в организацию, передает РИА Новости. Данная позиция находит поддержку и у других членов G7. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно подчеркнула, что страны коалиции не будут вести сотрудничество с Россией в рамках данного международного объединения. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что исключение России из G8 было ошибкой и призвал к возвращению к формату восьмерки с участием Москвы, переходя от нынешнего формата G7, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...