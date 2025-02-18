Канада выступает против присоединения России к G7

Канадские власти решительно выразили свое несогласие с предложением о включении России в состав G7. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.
«Ни за что», — сказала Жоли. Так она ответил на вопросы журналистов о вступлении РФ в организацию, передает РИА Новости.
Данная позиция находит поддержку и у других членов G7. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок недавно подчеркнула, что страны коалиции не будут вести сотрудничество с Россией в рамках данного международного объединения. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что исключение России из G8 было ошибкой и призвал к возвращению к формату восьмерки с участием Москвы, переходя от нынешнего формата G7, напоминает RT.
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