Минобороны решило судьбу мобилизованного бойца, победившего на выборах в Алтае

Мобилизованный Денис Тадышев, который недавно выиграл выборы главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, был уволен с военной службы и направлен для постановки на воинский учет по месту жительства. Это решение было принято правительством региона.
«Мобилизованный Денис Тадышев, победивший на выборах главы Балыктуюльского сельского поселения (Республика Алтай), 27 февраля был уволен с военной службы и направлен для постановки на воинский учет по месту жительства...» — пишет «Коммерсант». Таким образом, в скором времени Тадышев сможет приступить к исполнению обязанностей чиновника.
Согласно законодательству РФ, мобилизованные граждане могут быть уволены с военной службы в случае избрания их на определенные государственные или муниципальные должности. Подобные случаи ранее уже имели место в других регионах России, однако не все мобилизованные избранники смогли сразу приступить к выполнению своих обязанностей из-за юридических коллизий.
Ранее врио главы Балыктуюльского сельского поселения Екатерина Кобенова сообщила, что 25-летний Денис Тадышев, который был избран руководителем поселения, столкнулся с проблемой вступления в должность. В настоящее время он находится в районе проведения спецоперации и ожидает увольнения. Тадышев участвовал в выборах как кандидат от партии «Единая Россия» во время своего отпуска. На выборах он одержал убедительную победу, набрав 90% голосов: за него проголосовали 334 из 371 зарегистрированного избирателя.
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