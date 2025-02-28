Мужчина, устроивший взрыв в Самаре, попытался оправдаться перед судом

Сергей Семакин, который бросил гранату на крыльцо здания правительства Самарской области, утверждает, что действовал в состоянии алкогольного опьянения и не имел умысла совершать теракт. Об этом он сказал в ходе судебного заседания.
«Что-то хотел, может, доказать, устал, наверное, от жизни. Я не террорист. У меня не было… умысла какого-то. Как пьяный хулиган я поступил. Сильно пьяный был», — заявил Сергей Семакин в самарском суде, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что точно не хотел обижать земляков. Суд заключил его под стражу на два месяца.
Мужчина объяснил, что нашел гранату на кладбище около года назад и не знал о ее типе — учебная она или боевая. При этом, как объяснил его адвокат Сергей Кирсанов, Семакин винит себя в том, что подставил сына. Его сын не знал о намерениях отца, с которым они катались по городу, чтобы развеяться после ссоры с родственниками. По словам адвоката, мужчина хотел избавиться от гранаты, чтобы никому не причинить вреда.
Взрыв ручной гранаты дистанционного действия (РГД) произошел на крыльце здания правительства Самарской области 27 февраля. Пострадавших нет. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело о теракте. Правоохранители сразу задержали двух местных жителей — им оказались отец и сын.
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