Судьей Конституционного суда может стать экс-министр юстиции Коновалов

Комитет Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал бывшего министра юстиции Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда (КС) России. Это решение поддержано администрацией президента и ожидает окончательного утверждения на пленарном заседании Совета федерации.
«Мы поддерживаем представленную президентом кандидатуру Александра Владимировича Коновалова на должность судьи Конституционного суда РФ», — подчеркнул председатель комитета Андрей Клишас, выразив одобрение кандидатуры Коновалова. Цитата по «Коммерсант».
Председатель КС Валерий Зорькин также одобрил кандидатуру Коновалова. Он отметил его высокие профессиональные качества и знания в области права.
В конце марта скончался заместитель председателя Конституционного Суда Сергей Маврин. Эта утрата усугубила уже существующую сложность в вопросах кадрового обеспечения органа.
В текущем году КС покинут четыре судьи из-за достижения ими предельного возраста. В результате кончины Маврина в Конституционном Суде осталось только восемь членов из одиннадцати, что является минимально возможным количеством для сохранения его полномочий.
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