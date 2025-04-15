Судьей Конституционного суда может стать экс-министр юстиции Коновалов

Комитет Совфеда рекомендовал Коновалова на должность судьи КС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Коновалова могут утвердить на пост судьи Конституционного суда
Коновалова могут утвердить на пост судьи Конституционного суда Фото:

Комитет Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал бывшего министра юстиции Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда (КС) России. Это решение поддержано администрацией президента и ожидает окончательного утверждения на пленарном заседании Совета федерации.

«Мы поддерживаем представленную президентом кандидатуру Александра Владимировича Коновалова на должность судьи Конституционного суда РФ», — подчеркнул председатель комитета Андрей Клишас, выразив одобрение кандидатуры Коновалова. Цитата по «Коммерсант». 

Председатель КС Валерий Зорькин также одобрил кандидатуру Коновалова. Он отметил его высокие профессиональные качества и знания в области права.

В конце марта скончался заместитель председателя Конституционного Суда Сергей Маврин. Эта утрата усугубила уже существующую сложность в вопросах кадрового обеспечения органа.

В текущем году КС покинут четыре судьи из-за достижения ими предельного возраста. В результате кончины Маврина в Конституционном Суде осталось только восемь членов из одиннадцати, что является минимально возможным количеством для сохранения его полномочий.

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Комитет Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал бывшего министра юстиции Александра Коновалова на должность судьи Конституционного суда (КС) России. Это решение поддержано администрацией президента и ожидает окончательного утверждения на пленарном заседании Совета федерации. «Мы поддерживаем представленную президентом кандидатуру Александра Владимировича Коновалова на должность судьи Конституционного суда РФ», — подчеркнул председатель комитета Андрей Клишас, выразив одобрение кандидатуры Коновалова. Цитата по «Коммерсант».  Председатель КС Валерий Зорькин также одобрил кандидатуру Коновалова. Он отметил его высокие профессиональные качества и знания в области права. В конце марта скончался заместитель председателя Конституционного Суда Сергей Маврин. Эта утрата усугубила уже существующую сложность в вопросах кадрового обеспечения органа. В текущем году КС покинут четыре судьи из-за достижения ими предельного возраста. В результате кончины Маврина в Конституционном Суде осталось только восемь членов из одиннадцати, что является минимально возможным количеством для сохранения его полномочий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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