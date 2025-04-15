Песков ответил на угрозы Каллас и оценил планы Зеленского на 9 мая: главные заявления Кремля

Угрозы главы Евродипломатии Каи Каллас о том, чтобы страны-члены ЕС не приезжали в Москву на торжества 9 мая, не обоснованы. В России будут рады видеть всех гостей в этот день. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Он добавил, что при этом глава Украины Владимир Зеленский не будет праздновать 9 Мая, чем показывает неуважение к памяти своего деда. Подробнее об этом в материале URA.RU.
В РФ 9 мая будут рады видеть всех гостей, несмотря на угрозы Каллас
"Мы будем рады видеть в Москве всех, кто готов разделить с нами гордость и радость этого дня, которые важны для всех народов европы и мира. Это необходимо для будущего всего мира и особенно Европы", — заявил Песков.
Насчет заявления главы Евродипломатии Каи Каллас о том, чтобы страны-члены Евросоюза не приезжали 9 мая в Москву представитель Кремля ответил, что Россия не обращает внимания на резкие высказывания политика, их не считают обоснованными. Оценивать подобные угрозы — не задача РФ задача оценивать угрозы, которые она высказывает. Дать оценку таким заявлениям должны те суверенные государства, которым они адресованы. При этом, по словам Дмитрия Пескова, в Европе существуют страны, которые не одобряют риторику Каллас.
Планы Зеленского на 9 мая
Президент Украины не хочет праздновать День Победы. Дмитрий Песков отметил, что таким образом он проявляет неуважение к памяти своего деда. Также представитель Кремля добавил, что поведение украинского лидера показывает особенности киевского режима, который «болезненно воспринимает такие дни, как 9 мая». Кроме того, подобное подчеркивает правоту главы РФ Владимира Путина, который «делает то, что нужно делать».
Кто приедет на День Победы в Москву
Как сообщил Дмитрий Песков, на торжества по случаю Дня Победы ожидается прибытие более 20 зарубежных высокопоставленных гостей, включая лидеров государств и руководителей правительств. Он подчеркнул значимость этого события на фоне возрождения нацистских идеологий в Европе.
Отвечая на вопрос о реакции иностранных лидеров на приглашение принять участие в празднованиях, Песков заметил, что в Европе не наблюдается общего стремления к немедленному искоренению нацизма. В связи с этим 9 Мая — «архиважный день».
Россия и США вместе достигают мира
Пресс-секретарь президента РФ сообщил о том, что Москва и Вашингтон активно работают над урегулированием ситуации на Украине и достижением мира. Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие немедленных результатов и сложность текущей ситуации, есть основания для оптимизма относительно возможного положительного разрешения ситуации.
Песков также отметил, что в процессе общения между РФ и США используются разнообразные каналы для обмена информацией. Также у двух стран есть политическая воля для движения к заключению мирного соглашения, хотя конкретные детали документа пока не определены.
Комментарии по заявлениям Уиткоффа
Спецпосланник США Стивен Уиткофф после переговоров с Путиным в Санкт-Петербурге сообщил, что мир находится на пороге чего-то важного в рамках урегулирования конфликта на Украине и ситуации в мире в целом. Также Москва и Вашингтон могут улучшить свои отношения посредством коммерческого сотрудничества. В ответ на это Дмитрий Песков заявил, что пока нет четких условий соглашения по установлению мира в конфликте, однако есть политическая воля двигаться в сторону разработки этого документа. Он также назвал разговор Путина и Уиткоффа конструктивным и содержательным. При этом детали беседы пока не будут разглашаться, все проходило в закрытом режиме.
"Но то, что между Россией и США существует огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, и то, что оно может играть стабилизирующую роль для всего мира, — это однозначно", — ответил Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Когда истечет мораторий на удары по энергетике
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что армия страны продолжает придерживаться моратория по ударам на энергетические объекты, который был введен властями на 30 дней месяц назад. В это же время ВС Украины не соблюдают данное соглашение, каждый день атакую российскую энергоструктуру.
При этом, отвечая на вопрос, когда сроки моратория подойдут к концу, Дмитрия Песков заявил, что нужно уточнить эту информацию у Минобороны РФ. Он добавил, что все будет зависеть от указаний верховного главнокомандующего. Также в ближайшее время не намечается телефонного разговора Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом насчет моратория.
США предложили Ирану передать РФ запасы урана
Недавно The Guardian писала, что американская сторона предложила иранской передать запасы обогащенного урана России. Однако Песков отказался комментировать подобное сообщение. Подобное заявление прозвучало на переговорах в Омане 12 апреля. Вопрос обсуждался между главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
В Кремле не ответили на вопрос о якобы запросах Москвы по размещению своих ВКС в Индонезии
Ранее издание JamesEdition писало что Россия якобы запросила у Джакарты размещение своих воздушно-космических сил (ВКС) в Индонезии. «Очень много сейчас разных вбросов в СМИ, публикаций в СМИ, в том числе которые относятся к чувствительным областям и так далее», — заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что подобного рода публикации не комментируются
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