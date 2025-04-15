Суд приговорил россиянина к 15 годам колонии за добровольную сдачу в плен

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Суд на Сахалине приговорил к 15 годам колонии и лишил воинского звания военного за добровольную сдачу в плен
Суд на Сахалине приговорил к 15 годам колонии и лишил воинского звания военного за добровольную сдачу в плен Фото:

Суд на Сахалине приговорил 43-летнего Романа Иванишина к 15 годам колонии строгого режима и лишил его воинского звания за добровольную сдачу в плен. Это дело стало первым в России в ходе специальной военной операции. Адвокат Иванишина, Сергей Вершинин, сообщил, что его подзащитный не признал вину и намерен обжаловать приговор.

«Суд приговорил 43-летнего Романа Иванишина к 15 годам колонии строгого режима и лишил его воинского звания. Он служил младшим сержантом на Сахалине. Иванишин признан виновным в добровольной сдаче в плен, а также в покушении на сдачу в плен и в дезертирстве из своей части. Его дело о добровольной сдаче в плен противнику в ходе спецоперации стало первым в России», — рассказал защитник. Его слова передает РИА «Новости».

Иванишин, который служил младшим сержантом и является отцом четверых несовершеннолетних детей, был мобилизован в 2022 году. По версии защиты, он не сдавался в плен добровольно, а был захвачен разведгруппой противника и насильно перемещен на территорию, контролируемую ВСУ. Он вернулся на родину в результате обмена военнопленными.

Судебное разбирательство по делу Иванишина началось на Сахалине, затем было передано в Москву, но позже вернулось в Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд. Защита утверждает, что Иванишин должен был вернуться домой в конце 2023 года или начале 2024 года, но продолжал участвовать в специальной военной операции из-за отсутствия приказа о демобилизации.

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Суд на Сахалине приговорил 43-летнего Романа Иванишина к 15 годам колонии строгого режима и лишил его воинского звания за добровольную сдачу в плен. Это дело стало первым в России в ходе специальной военной операции. Адвокат Иванишина, Сергей Вершинин, сообщил, что его подзащитный не признал вину и намерен обжаловать приговор. «Суд приговорил 43-летнего Романа Иванишина к 15 годам колонии строгого режима и лишил его воинского звания. Он служил младшим сержантом на Сахалине. Иванишин признан виновным в добровольной сдаче в плен, а также в покушении на сдачу в плен и в дезертирстве из своей части. Его дело о добровольной сдаче в плен противнику в ходе спецоперации стало первым в России», — рассказал защитник. Его слова передает РИА «Новости». Иванишин, который служил младшим сержантом и является отцом четверых несовершеннолетних детей, был мобилизован в 2022 году. По версии защиты, он не сдавался в плен добровольно, а был захвачен разведгруппой противника и насильно перемещен на территорию, контролируемую ВСУ. Он вернулся на родину в результате обмена военнопленными. Судебное разбирательство по делу Иванишина началось на Сахалине, затем было передано в Москву, но позже вернулось в Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд. Защита утверждает, что Иванишин должен был вернуться домой в конце 2023 года или начале 2024 года, но продолжал участвовать в специальной военной операции из-за отсутствия приказа о демобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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