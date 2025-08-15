Путин провел совещание по развитию Магадана

Президент России Владимир Путин провел совещание в Магадане, посвященное вопросам развития города. В мероприятии приняли участие представители региональных и федеральных органов власти, а также эксперты в области градостроительства и экономики.
Как передает РИА Новости, на совещании особое внимание было уделено реализации мастер-плана Магадана, разработанного по поручению главы государства. Документ предусматривает строительство нового жилья, школ, детских садов, а также объектов спорта и культуры. В приоритетах — развитие Магадана как сервисного центра для горнодобывающей отрасли, модернизация транспортной и логистической инфраструктуры, а также расширение производства глубокой переработки рыбы.
Президент подчеркнул важность участия жителей и предпринимателей региона в формировании и реализации мастер-планов. Все предложенные идеи и инициативы должны быть учтены для обеспечения гармоничного развития территории и создания комфортной городской среды. Для реализации мастер-планов, по предложению Министерства финансов, будет выделено 5% бюджета в рамках государственной программы. Президент отметил, что все проекты должны быть обеспечены необходимыми ресурсами.
