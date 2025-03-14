ВСУ за неделю направили на Россию свыше тысячи беспилотников

За последнюю неделю российские системы ПВО успешно сбили украинский истребитель МиГ-29, а также значительное количество воздушных целей, включая две управляемые ракеты «Нептун» и и более тысячи беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые ракеты большой дальности „Нептун“, а также 1135 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке министерства за неделю.
Помимо истребителя и ракет, российскими силами ПВО были уничтожены 27 авиационных бомб JDAM и 17 реактивных снарядов HIMARS производства США. Также был уничтожен чешский реактивный снаряд Vampire.
С 8 по 14 марта Вооруженные силы Российской Федерации осуществили 15 групповых ударов с использованием высокоточного вооружения и ударных беспилотных летательных аппаратов. В результате этих действий были поражены объекты, относящиеся к газово-энергетической инфраструктуре, которые способствуют функционированию украинского военно-промышленного комплекса, а также непосредственно объекты самого военно-промышленного комплекса Украины.
Удары также пришлись по объектам инфраструктуры военных аэродромов, производственным цехам, местам хранения и подготовки операторов ударных беспилотников, а также по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины. Кроме того, поражены пункты временной дислокации украинских военных подразделений.
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