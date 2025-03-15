15 марта 2025

Зеленский умолял Макрона дать управляемых ракет

Макрон: Франция рассматривает запрос Украины на поставку дронов и ракет
© Служба новостей «URA.RU»
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Макрон рассматривает просьбу Зеленского
Макрон рассматривает просьбу Зеленского Фото:

Франция рассматривает запрос Киева на поставку Украине дистанционно управляемых ракет и дронов, которые умолял дать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

«Зеленский, который говорил с Макроном по телефону в пятницу, просил „дистанционно управляемые ракеты и дроны“, поставка которых находится на рассмотрении», — пишет газета Parisien со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона. 

Ранее Макрон заявил, что европейские страны могут отправить военный контингент на Украину без согласия России. Решение о присутствии войск на территории суверенного государства не должно зависеть от третьих стран.

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Франция рассматривает запрос Киева на поставку Украине дистанционно управляемых ракет и дронов, которые умолял дать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон. «Зеленский, который говорил с Макроном по телефону в пятницу, просил „дистанционно управляемые ракеты и дроны“, поставка которых находится на рассмотрении», — пишет газета Parisien со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.  Ранее Макрон заявил, что европейские страны могут отправить военный контингент на Украину без согласия России. Решение о присутствии войск на территории суверенного государства не должно зависеть от третьих стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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