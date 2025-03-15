Зеленский умолял Макрона дать управляемых ракет

Франция рассматривает запрос Киева на поставку Украине дистанционно управляемых ракет и дронов, которые умолял дать президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон.
«Зеленский, который говорил с Макроном по телефону в пятницу, просил „дистанционно управляемые ракеты и дроны“, поставка которых находится на рассмотрении», — пишет газета Parisien со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее Макрон заявил, что европейские страны могут отправить военный контингент на Украину без согласия России. Решение о присутствии войск на территории суверенного государства не должно зависеть от третьих стран.
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