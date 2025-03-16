Mash: военкомат разыскивает Марка Эйдельштейна

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По словам представителя Эйдельштейна, у актера нет никаких проблем с военкоматом
По словам представителя Эйдельштейна, у актера нет никаких проблем с военкоматом Фото:

Военный комиссариат Нижнего Новгорода ищет 23-летнего российского актера Марка Эйдельштейна. Ранее он был замечен на премии вручения «Оскара».

«Военный комиссариат разыскивает Эйдельштейна», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что ранее актер проводил время на «Оскаре» и Неделе моды в Париже, где стал амбассадором известных брендов и общался со звездами. 

Представитель Эйдельштейна Ольга Малаева в интервью ТАСС опровергла информацию о том, что актер не явился в военкомат. Она отметила, что с этим не должно было возникнуть никаких проблем.

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Военный комиссариат Нижнего Новгорода ищет 23-летнего российского актера Марка Эйдельштейна. Ранее он был замечен на премии вручения «Оскара». «Военный комиссариат разыскивает Эйдельштейна», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что ранее актер проводил время на «Оскаре» и Неделе моды в Париже, где стал амбассадором известных брендов и общался со звездами.  Представитель Эйдельштейна Ольга Малаева в интервью ТАСС опровергла информацию о том, что актер не явился в военкомат. Она отметила, что с этим не должно было возникнуть никаких проблем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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