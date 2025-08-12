«Она все видела»: продюсер Суханкиной — о завирусившихся танцах ее коллектива

Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина и ее танцоры постепенно залетают в тренды. Завирусившиеся движения подтанцовки вызвали интерес на фоне резкой волны хайпа Татьяны Булановой и ее «энергосберегающих танцоров». Как Суханкина относится к такой ситуации в беседе с URA.RU рассказал ее продюсер Сергей Лавров.
«Маргарита это все видела. В таких коллективах, как у нас и в такой музыке, как ретро, танцы — не главное. Главное — создать хороший фон вокруг исполнительницы. Мы не делаем тонких, звонких и красивых мужчин в подтанцовке, как это бывает, например, у рэперов. Мы к любимому хайпу относимся очень спокойно и с пониманием», — пояснил представитель артистки.
Лавров подчеркнул, что танцоры Сергей и Александр в коллективе Маргариты работают уже более 20 лет. Сейчас на волне хайпа они не планируют что-либо менять в своих танцах. По словам продюсера Суханкиной, они много лет знакомы и с танцорами Булановой и не считают сегодняшний интерес с их работе чем-то сверхнеобычным.
Маргарита Суханкина после ухода из «Миража» занялась сольной карьерой. Одновременно с этим артистка часто попадает в истории, связанные с правами на песни группы, которые ей передал автор текстов коллектива.
