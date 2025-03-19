Путин попросил Медведева зайти к нему после коллегии Генпрокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин попросил Медведева зайти к нему, покидая трибуну на заседании ГП
Путин попросил Медведева зайти к нему, покидая трибуну на заседании ГП Фото:

Президент России Владимир Путин обратился к заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой посетить его после проведения заседания коллегии Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дмитрий Анатольевич, зайдите, пожалуйста, ко мне», — передает агентство слова российского президента. На тот момент Медведев располагался в первом ряду зала на заседании ГП.

Сегодня, 19 марта, Путин участвовал в расширенной сессии коллегии Генеральной прокуратуры страны. В своем выступлении он особое внимание уделил проблеме преступлений, совершенных военнослужащими Украины и иностранными наемниками на территории России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин обратился к заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой посетить его после проведения заседания коллегии Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости. «Дмитрий Анатольевич, зайдите, пожалуйста, ко мне», — передает агентство слова российского президента. На тот момент Медведев располагался в первом ряду зала на заседании ГП. Сегодня, 19 марта, Путин участвовал в расширенной сессии коллегии Генеральной прокуратуры страны. В своем выступлении он особое внимание уделил проблеме преступлений, совершенных военнослужащими Украины и иностранными наемниками на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...