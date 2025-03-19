Путин попросил Медведева зайти к нему после коллегии Генпрокуратуры

Президент России Владимир Путин обратился к заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой посетить его после проведения заседания коллегии Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает РИА Новости.
«Дмитрий Анатольевич, зайдите, пожалуйста, ко мне», — передает агентство слова российского президента. На тот момент Медведев располагался в первом ряду зала на заседании ГП.
Сегодня, 19 марта, Путин участвовал в расширенной сессии коллегии Генеральной прокуратуры страны. В своем выступлении он особое внимание уделил проблеме преступлений, совершенных военнослужащими Украины и иностранными наемниками на территории России.
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