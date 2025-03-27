В Петербурге задержан сын спортивного комментатора Николая Озерова

В Петербурге задержали сына известного спортивного комментатора Николая Озерова. Мужчина, ранее занимавший должность главы администрации муниципального образования Загорянский в Московской области, был арестован за получение взятки в особо крупном размере. Об этом стало известно 78.ru.
«26 марта, полицейские задержали у дома на Почтамтской улице сына знаменитого спортивного комментатора и экс-главу администрации муниципального образования Загорянский в Московской области Николая Озерова», — пишет портал 78.ru. Инцидент, послуживший основанием для возбуждения уголовного дела, произошел в июле 2012 года.
Озеров, используя свое служебное положение, якобы вымогал взятку у участников дачного некоммерческого партнерства. Уголовное дело в отношении него было возбуждено в 2018 году, после чего он был объявлен в федеральный розыск. После задержания, Озеров был помещен под стражу и ожидает этапирования в «Кресты».
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