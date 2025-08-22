Евросоюз перевел Киеву четыре миллиарда евро

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее стало известно, что НАТО намерен и впредь оказывать военную поддержку Украине
Ранее стало известно, что НАТО намерен и впредь оказывать военную поддержку Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ЕС перевел Украине 4,05 миллиардов евро. Об этом сообщила Еврокомиссия.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, средства поступили в преддверии 34-й годовщины провозглашения независимости Украины, которую страна отметит 24 августа. Из этой суммы 3,05 миллиарда евро поступят через Фонд для Украины, а оставшийся миллиард — в рамках специальной макрофинансовой помощи (MFA), организованной Европейской комиссией. С момента начала СВО страны ЕС суммарно выделили Украине и ее гражданам 168,9 миллиарда евро гуманитарной, военной и финансовой помощи.

Ранее стало известно, что НАТО намерен и впредь оказывать военную поддержку Украине, включая поставки вооружений. За прошедший месяц НАТО приобрел у США вооружения на сумму 1,5 миллиарда долларов и уже передал его украинской стороне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЕС перевел Украине 4,05 миллиардов евро. Об этом сообщила Еврокомиссия. Как сообщается на сайте Еврокомиссии, средства поступили в преддверии 34-й годовщины провозглашения независимости Украины, которую страна отметит 24 августа. Из этой суммы 3,05 миллиарда евро поступят через Фонд для Украины, а оставшийся миллиард — в рамках специальной макрофинансовой помощи (MFA), организованной Европейской комиссией. С момента начала СВО страны ЕС суммарно выделили Украине и ее гражданам 168,9 миллиарда евро гуманитарной, военной и финансовой помощи. Ранее стало известно, что НАТО намерен и впредь оказывать военную поддержку Украине, включая поставки вооружений. За прошедший месяц НАТО приобрел у США вооружения на сумму 1,5 миллиарда долларов и уже передал его украинской стороне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...