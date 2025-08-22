Евросоюз перевел Киеву четыре миллиарда евро

ЕС перевел Украине 4,05 миллиардов евро. Об этом сообщила Еврокомиссия.
Как сообщается на сайте Еврокомиссии, средства поступили в преддверии 34-й годовщины провозглашения независимости Украины, которую страна отметит 24 августа. Из этой суммы 3,05 миллиарда евро поступят через Фонд для Украины, а оставшийся миллиард — в рамках специальной макрофинансовой помощи (MFA), организованной Европейской комиссией. С момента начала СВО страны ЕС суммарно выделили Украине и ее гражданам 168,9 миллиарда евро гуманитарной, военной и финансовой помощи.
Ранее стало известно, что НАТО намерен и впредь оказывать военную поддержку Украине, включая поставки вооружений. За прошедший месяц НАТО приобрел у США вооружения на сумму 1,5 миллиарда долларов и уже передал его украинской стороне.
