Три женщины получили ранения в результате подрыва мины в Курской области

Женщины ранены в результате подрыва на мине ВСУ
Женщины ранены в результате подрыва на мине ВСУ

Три женщины получили ранения в результате подрыва украинской мины в Курской области. Об этом рассказал глава региона Александр Хинштейн. 

«В результате детонации взрывного устройства во время сортировки картофеля пострадали три сотрудницы АО „Толпино“», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что 48-летняя пострадавшая получила повреждения левой голени и бедра, а 36-летняя женщина — легкие осколочные ранения. Им была оказана необходимая медицинская помощь в Рыльской центральной районной больнице.

Сообщается, что состояние 47-летней женщины оценивается как средней степени тяжести — у нее диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения обоих бедер. Ее экстренно доставили в Курскую областную больницу, где врачи делают все возможное для ее выздоровления.

