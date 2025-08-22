Раскрыты планы НАТО по поставкам оружия Украине

Генсек НАТО Рютте: НАТО продолжит поставки оружия Украине
Генсек НАТО подчеркнул, что поставки не ограничатся текущим объемом
НАТО продолжит поставки оружия Украине. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

По словам Рютте на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, за последний месяц альянс закупил в США и уже поставил Киеву вооружения на сумму 1,5 миллиарда долларов. Генсек НАТО подчеркнул, что поставки не ограничатся текущим объемом.

Рютте отметил, что после прекращения боевых действий, страны НАТО собираются увеличить численность ВСУ и развернуть новые военные производства на территориях, находящихся под контролем Киева. США будут принимать активное участие в процессе урегулирования ситуации на Украине. По словам генсека, Вашингтон не допустит повторения сценария, аналогичного Будапештскому меморандуму, когда гарантии безопасности Украине не были реализованы на практике. В этом процессе будет задействован и сам альянс.

