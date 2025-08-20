В Шереметьево стали штрафовать таксистов-зазывал

В аэропорту Шереметьево начали штрафовать таксистов-зазывал за незаконное предложение услуг, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе первичных мероприятий в аэропорту Шереметьево у терминалов В и С должностными лицами Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья вместе с ЛУ МВД России и сотрудниками службы безопасности аэропорта выявлено семь таксистов-зазывал», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. В отношении таксистов составлены протоколы об административных правонарушениях.
В ведомстве добавили, что аналогичные рейды будут проходить ежедневно для повышения безопасности пассажиров и предотвращения работы нелегальных перевозчиков. По информации Минтранса Подмосковья, пользоваться услугами таких таксистов небезопасно: пассажиры не застрахованы на случай ДТП, а транспортные средства не проходят обязательные проверки. Для официальных перевозчиков установлены строгие требования: белый кузов с желтой полосой и серой окантовкой, шашечный пояс, оранжевый фонарь на крыше, размещенная в салоне информация о водителе и компании, действующий QR-код разрешения, а также обязательный трехлетний водительский стаж и ежедневные медицинские осмотры. За нарушение новых правил гражданам грозит штраф в размере 5 000 рублей.
